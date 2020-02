Un laboratorio español descubre nuevos marcadores para detectar la celiaquía antes de incorporar el gluten en la dieta

Para el hallazgo se ha contado con una muestra de 500 pacientes, focalizada en niños con una edad media de 5 años, que no superen los 10 años, todos ellos celíacos. El doctor, además requería que muchos de ellos no hubieran consumido gluten nunca por dos razones: en primer lugar, porque la enfermedad en niños es mucho más leve y los síntomas son mucho más claros al no haber demasiadas alteraciones que distorsionen los síntomas; y en segundo lugar, porque esto permite la eliminación de ciertas enfermedades en niños, además de la propia celiaquía gracias a la retirada del gluten.