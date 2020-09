El BSL-4 del Instituto Robert Koch (Alemania)

Los investigadores que entran y salen de un laboratorio BSL-4 con cámara de aire se enfrentan a otros desafíos. Antes de entrar, deben desnudarse de la cabeza a los pies (ni siquiera se permiten lentes de contacto) y ponerse un mono de cuerpo entero. Se sale del laboratorio a través de una ducha en la que se rocía al investigador con Micro-Chem Plus , un detergente desinfectante utilizado en los laboratorios BSL-4 de todo el mundo.

El director afirma que tales condiciones laborales pueden dificultar la contratación. Pero, agrega, "no queremos que nadie trabaje en BSL-4 porque lo encuentran interesante y arriesgado; queremos gente muy tranquila, con los dos pies en la tierra".

Dos BSL-4 en Taiwán y China continental

Para Taiwán, que tiene dos BSL-4, al igual que China continental, las instalaciones fueron esenciales cuando se trataba de lidiar con el brote de covid-19 , dice Ye Minggong, ex director de investigación del laboratorio BSL-4 del Ministerio de Defensa Nacional.

"Los laboratorios están ahí para servir al país siempre que se enfrente a una epidemia o necesite desarrollar alguna vacuna especial o kits de prueba", afirma, atribuyendo la inversión de Taiwán en los laboratorios BSL-4 a su aislamiento internacional. "Taiwán no es parte de la OMS, lo que significa que no puede acceder a una gran cantidad de información, como el origen de un virus".

El ex director continúa: "Inicialmente, la OMS dijo que no había transmisión de persona a persona, pero luego se dieron cuenta de que este virus era altamente infeccioso. Si no hubiéramos tenido laboratorios BSL-4 propios en ese momento, nuestros investigadores podrían haberse infectado fácilmente".