Tras una lesión el cerebro puede recuperar sus funciones en tan solo 15 minutos

“Por supuesto, el grupo neuronal que ha sufrido la ablación no volverá a funcionar, pero el nivel de actividad total de la red se recupera. Como las neuronas, en esta etapa de su crecimiento, ya están en una fase "madura" y no crean nuevas conexiones, entendemos que lo que se observa se debe a que el resto de la red (la parte no dañada) refuerza las conexiones existentes y contribuyen en especial los nodos que están más cerca del daño. Este estudio demuestra la utilidad de usar cultivos neuronales para entender mejor cómo funciona nuestro cerebro y supone un paso más hacia entender cómo reacciona nuestro cerebro ante lesiones cerebrales”.