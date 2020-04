La letalidad del coronavirus en España se estima en el 8,7%

Ante las cifras, una aclaración es oportuna: "La tasa de mortalidad se calcula tomando como referencia a la población total, mientras que la de letalidad solo tiene en cuenta a las personas afectadas por una determinada enfermedad, por lo que no conviene confundir ambas expresiones", señala la FUNDEU sobre la diferencia de las tasas.

A partir de los 65 años, más riesgo

Madrid y Castilla La Mancha con la letalidad más alta

La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha son las dos que muestran un mayor porcentaje de letalidad en España (13,1% y 11,02%), según recoge la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica . Por encima del 8% se encuentran Cataluña (8,91%), Castilla y León (8,3%) y Extremadura (8,17%). Más del 5% presentan la C. Valenciana (6,16%), Aragón (6,07%) y País Vasco (5,14%).

Los expertos en epidemiología, sin embargo, no se fían de la tasa de mortalidad: alertan de que no se están contabilizando correctamente todas las muertes por coronavirus, un factor común de todos los países. En Francia se habla de los casos fuera de los hospitales, en España, por las personas que fallecen en residencias o en domicilios a los que no se ha hecho el test de detección.