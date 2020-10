El limón, más necesario que nunca ante el coronavirus, abre una nueva era en la gastronomía de Europa

Vivimos una época de cambios. El mundo ya no es lo que era antes de ayer. Nuevas tecnologías, nuevas sensibilidades, nuevas maneras de ser y de estar que están dando forma a una nueva era. Una nueva era en la que el limón de Europa lo tiene todo para ocupar un lugar destacado en la alimentación , las nuevas tendencias, los hábitos saludables y la gastronomía . El limón de Europa es un fresco, moderno, saludable y sostenible . Fuente de vitamina C , es perfecto para unos consumidores cada vez más interesados por la salud. Tiene un sabor único y un punto ácido que lo convierten en uno de los productos estrella de la Dieta Mediterránea gracias a su versatilidad en nuestra gastronomía.

Un cítrico multidisciplinar del que se aprovecha todo : del zumo a la cáscara pasando por las hojas del limonero. Así lo han demostrado seis cocineros y seis mixólogos de Europa en la jornada Lemon Age Cook & Drink organizada por AILIMPO en marco de la campaña europea Welcome to the Lemon Age . Precisamente, durante estos días ha arrancado en algunos países de Europa como España la recolección de limón Fino o Primofiorí.

Welcome to the Lemon Age (Bienvenido a la Era del Limón de Europa) es la campaña de promoción, información y divulgación más ambiciosa de la historia del limón europeo que cuenta con financiación de la Unión Europea. La promoción combinará durante los próximos tres años diferentes acciones en cinco países: España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. El objetivo es promover el posicionamiento del limón producido en Europa de forma que los consumidores valoren y aprecien las características intrínsecas y diferenciadoras, tales como el origen, la frescura, la sostenibilidad y la garantía certificada de calidad del limón, fuente de vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.