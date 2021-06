Hace unos días saltaba el conocido como 'caso Nestlé', al conocerse un informe interno de la conocida compañía suiza de alimentación en el que reconocía que más del 60% de sus productos no eran saludables. El documento, desvelado por Financial Times, circuló en los primeros meses del año ente los altos mandos de la multinacional y reconocían que muchos de sus productos no son saludables ni “nunca lo serán”.