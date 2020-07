Llevar mascarilla siempre será cotidiano y un seguro de vida pero tendrá sus riesgos

Ya casi nadie duda de la necesidad de llevar mascarillas para evitar contagiarnos y contagiar de coronavirus . Sin embargo, no todas las mascarillas s on igual de efectiva s, ni es fácil hacer un uso adecuado de ellas. Varios estudios han intento demostrar qué mascarillas protegen más.

Uno de las más recientes investigaciones es de la Florida Atlantic University , publicado en Physics of Fluids , que examina cómo los diferentes diseños y materiales de las ‘mascarillas caseras’ –no las adquiridas en farmacias y tiendas- alteran el recorrido de las gotitas que expulsamos al respirar y pueden contener el virus.

Las ajustadas, más efectivas

Por otro lado, cabe destacar que cuando los maniquíes del estudio no tenían mascarilla puesta, proyectaban gotas mucho más más lejos que los dos metros que con frecuencia se recomiendan en las pautas de distanciamiento social.

Este estudio insiste en que los “recubrimientos faciales no son 100% efectivos para bloquear los patógenos respiratorios ” por lo que, además del uso de mascarillas es importante el distanciamiento social.

Otro estudio de la Universidad de Edimburgo concluyó que una mascarilla casera o industrial mal ajustada podría esparcir gotas en diferentes direcciones. Lo que podría ser incluso peor que no usar ningún tipo de mascarilla.

Como usar correctamente la mascarilla

Pero a la hora de ponernos la mascarilla sabemos cómo hacerlo. Los expertos sanitarios insisten en que tienen un derecho y un revés. En el caso de las quirúrgicas, las recomendadas para la población en general, la parte oscura va hacia afuera y no debemos tocarla con las manos. Al ponérnosla y quitárnoslas hay que cogerlas por las tiras que enganchan en la oreja y si tienes el pelo largo recogerlo antes en una coleta. No se deben usar más de cuatro horas y no son reutilizables.