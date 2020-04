Los expertos advierten: "Las mascarillas van a ser parte de nuestro día a día en el futuro"

El Gobierno también ha reconocido hoy la necesidad de mascarillas. Y el mundo tendrá que llevarlas en el futuro. Los expertos creen que nos tendremos que acostumbrar a considerarlo un elemento más de nuestro día a día, de nuestro 'armario' habitual. La comunidad investigadora alemana Leopoldina vincula en un informe sobre la COVID-19 el uso masivo de mascarillas en los espacios públicos con la relajación de las actuales restricciones a la vida social y la actividad económica. En declaraciones al semanario Der Spiegel publicadas este viernes, un miembro de la Leopoldina -una institución de referencia en Alemania- asegura que la generalización de la cobertura de la boca y la nariz es el requisito. "La mascarilla debe convertirse en un nuevo estándar social" , asegura el científico. La reapertura de los comercios y, de forma gradual, de los colegios -al menos para los alumnos más mayores-, depende en gran medida de que las mascarillas sanitarias estén disponibles para la ciudadanía (algo que por el momento no es posible por problemas de suministro). "Sólo con suficiente protección sanitaria se puede lograr volver a la vida normal. La mascarilla debe ser la última moda ", asegura el investigador. La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró que el informe de la Leopoldina -que se presentará oficialmente este lunes- jugará un papel importante en el debate sobre cuándo y cómo puede el país regresar a la normalidad una vez controlada la propagación de la pandemia del Sars-CoV2. El Gobierno federal y los "Länder" tienen previsto reunirse virtualmente el próximo miércoles para decidir si es necesario proseguir con las restricciones o pueden empezar a relajarse, equilibrando los criterios sanitarios con la contención de daños en el ámbito económico. El Ejecutivo alemán no quiso especificar este jueves los criterios se iban a tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión, más allá de decir que serían varios -entre ellos la evolución de las nuevas infecciones- y que se seguirían las recomendaciones de los expertos. Este miércoles el Gobierno alemán reconoció que ha llegado a un acuerdo con una empresa estatal china para recibir 40 millones de mascarillas a la semana. Según el "Süddeutsche Zeitung" el acuerdo se selló tras una conversación telefónica entre la canciller y el presidente chino, Xi Jinping.

No son los únicos que apuestan por la mascarilla. La jefa de Microbiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), Francisca Portero, cree que seremos nosotros "con nuestros anticuerpos y evitando el contagio los que haremos que no tenga dónde replicarse" el COVID-19 y aconseja el uso de mascarilla para los que no se hayan infectado.