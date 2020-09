Madrid, epicentro de la pandemia: 18 muertos y 563 contagios más en las últimas 24 horas

Sigue subiendo la presión hospitalaria

El Gobierno de Ayuso carga contra el "ensañamiento" del Gobierno

SOS desde los centros de salud

Del mismo modo, sanitarios de los distintos hospitales reclaman la contratación de más personal y denuncian que están "agotados", como expone el movimiento #MareaMarañón, que ha convocado una "huelga de dolajes" del 14 al 20 de septiembre en la que se propone no aceptar doblar turno cuando el supervisor o responsable lo requiera: "Dejemos de favorecer la no contratación de personal y rememos todos juntos en una misma dirección". "Estamos cansados física y mentalmente y no debemos permitir que nuestro hospital se convierta en un saco lleno de sanitarios desgastados", denuncian.