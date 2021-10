Madrid asegura estar "marcando el paso" del país con el fin de las mascarillas en los recreos

En este sentido, el portavoz del Gobierno autonómico ha lamentado que ellos no puedan cambiar esa ley del Gobierno nacional y ha añadido que "a España le iría mucho mejor" si pudieran modificar leyes como esa y permitir que los alumnos no tengan ninguna restricción.



El Gobierno madrileño publicará hoy la nueva orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y ya han hecho una instrucción para enviársela cuanto antes a los centros educativos para que eliminen esta medida a partir del lunes para todos los niveles académicos, menos en las enseñanzas no universitarias y superiores artísticas.