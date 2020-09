Ayuso rompe el acuerdo con Illa y propone ampliar los criterios para confinar: la rebelión de las CCAA en marcha

La Consejería de Sanidad ha explicado en un comunicado su disconformidad con varias de las propuestas del ministerio. No quiere que se trate por igual todos los distritos de Madrid capital, exige que se tenga en cuenta la capacidad hospitalaria, muy alta en Madrid, y pretende que se mejore la seguridad jurídica a la hora de implantar un confinamiento. También reclama la creación de una comisión científica que revise los criterios.

Los criterios tienen que se refrendados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne la tarde de este miércoles a partir de las 16 horas y para ello no es necesaria la unanimidad. Aún en el caso de que Madrid o incluso todas autonomías gobernadas por el PP votarán en contra, la propuesta de Sanidad seguiría adelante y, por tanto, el confinamiento de los citados 10 municipios.

Los gobiernos autonómicos, molestos con el acuerdo bilateral

El acuerdo ha provocado la reacción inmediata de presidentes autonómicos como Íñigo Urkullu , quién ha criticado que el pacto se haya tomado de manera bilateral entre ambos gobiernos y no sin antes haber consultado al resto de autonomías a través del Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne este miércoles para ratificar dichas medidas.

En términos parecidos se expresó el líder asturiano, Adrián Barbón , que lamentó a través de un mensaje en su perfil de Twitter el pacto entre ambas administraciones para endurecer en toda España las medidas en la lucha contra el Covid-19. Además, cargó contra las "excusas" de Isabel Díaz Ayuso para no actuar en la región madrileña porque considera que se pusieron en peligro "la salud" de la ciudadanía.

Otro gobierno autonómico que se ha quejado del acuerdo es el de Andalucía , que a través de su consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado que su comunidad "lo que no va a pactar son las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes" , sino que eso deberá acordarse entre Junta y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha reaccionado al acuerdo cargando contra Isabel Díaz Ayuso. "No puede ser que pidamos autonomía y capacidad de decidir cuando las cosas pueden ir bien y, cuando hay que tomar decisiones más difíciles, recurramos a otros para cubrir nuestras decisiones ", ha subrayado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

En términos parecidos se ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig: "Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de la gestión de la pandemia". No obstante, ha apuntado que quieren conocer "en profundidad" la propuesta porque solamente saben lo publicado en los medios de comunicación.

La presidenta de Navarra, María Chivite, que se expresó antes de conocerse el acuerdo, quiso desvincular la situación epidemiológica de Madrid con la de la Comunidad Foral. Así, reconoció que Navarra presenta "muchos casos" de Covid-19, aunque ha sostenido que la situación en su territorio "no es comparable a la que tiene Madrid". "Nosotros comunicamos todos los casos de manera diaria, no tenemos la tasa de ocupación hospitalaria que tiene Madrid, hacemos el doble de la media nacional en rastreo, y tenemos una tasa de positividad bastante controlada, por debajo de la media. Por lo tanto, tenemos muchos casos positivos pero tenemos una situación controlada y no nos tiembla la mano en tomar las decisiones que tengamos que tomar", ha afirmado la jefa del Ejecutivo foral.