El motivo de las manchas blancas en brazos y piernas

Pueden aparecer en la piel de brazos, piernas, tobillos, muñecas… Prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo es susceptible de ser invadida por unas manchitas o puntitos blancos misteriosos que, a pesar de no doler ni picar, pueden alarmarnos. Esta afección que padecen muchas personas se llama hipomelanosis idiopática en gotas y está relacionada con la exposición al sol.

Tratamiento de la hipomelanosis idiopática en gotas

No es grave. De hecho, no causa mayor perjuicio que el estético. Para combatirlas y que desaparezcan no existe un tratamiento exacto. “Tópicamente se pueden emplear los corticoides, los inhibidores de la calcineurina (pimecrólimus) y/o los retinoides (tretinoína, derivado de la vitamina A)”, comenta en el blog de su clínica ‘Corium Dermatology’ el doctor Dídac Barco.