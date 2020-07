Los brotes no cesan: Lleida instala un hospital de campaña aunque no se confina y Madrid se suma a los rebrotes

El brote de Madrid se ha producido en una empresa

Los brotes en España no cesan. Preocupan y mucho, las reuniones familiares, los brotes detectados en bloques de comunidades y también la relajación a la hora de cumplir las normas. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat ha instalado esta mañana un hospital de campaña, formado por tres módulos independientes, junto al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, ante los nuevos brotes de coronavirus surgidos en los últimos días en esta demarcación.

Según han informado desde el Departamento de Salut será la consellera Alba Vergés quien explique esta tarde el uso que se le dará, aunque estas fuentes han confirmado que estará relacionado con la atención a las personas con Covid-19. Cabe destacar que la cifra de contagiados en la demarcación leridana suma ya 4.030 desde el inicio de la pandemia.

De hecho, en la última semana se han registrado 356 nuevos contagios, siendo el del 1 de julio el pico más alto, con 128 nuevos positivos en pocas horas. En relación a los brotes, y a la espera de la actualización de esta tarde de la consellera, en la demarcación hay un total de ocho activos, uno en la Val d’Aran y siete más en la Región Sanitaria de Lleida

El Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya no se plantea de momento hacer confinamientos selectivos en Lleida, donde hay al menos ocho brotes activos, como el que se hizo en la Conca d’Ódena. No obstante, sí reclama a los ciudadanos que bajen el ritmo y aplacen todas las actividades que no sean imprescindibles.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha argumentado su decisión porque considera que si bien los casos en la provincia se han doblado esta semana respecto a la anterior, “la mayor parte de la movilidad se está dando dentro de la misma zona, donde se están incrementando los casos de forma importante”.

La consellera ha pedido a la ciudadanía “que se lo tome muy en serio, no solo en Lleida, sino en todas partes” y a los leridanos les ha solicitado que, aunque no haya confinamientos perimetrales de movilidad, “que sólo hagan lo imprescindible, que dejen para más adelante las cosas no urgentes, antes de pedirles que se queden en casa, les pedimos que bajen el ritmo, que hagan lo que tengan que hacer pero con mucha precaución”.

En Lleida hay al menos ocho brotes activos de Covid-19 que, según la consellera, “son preocupantes” para que no se conviertan en transmisión comunitaria incontrolada. Por ello, sí ha reconocido que harán actuaciones para proteger a los colectivos más vulnerables, como restringir las visitas a las residencias y reforzar los mensajes para que la ciudadanía aplique las normas de distanciamiento físico, higiene de manos y mascarilla.

Preocupa el crecimiento de los positivos y que la gente en las UCI ahora es joven

Lo que está pasando en Lleida es un mensaje de que esto no es ninguna broma, ya hemos visto a la velocidad que puede crecer todo”, ha advertido Vergés. Además, ha informado en declaraciones a Rac 1 de que "la gente que entra ahora en las UCIS es también gente joven"

"Los brotes no nos preocupan, ya dijimos que van ha seguir habiendo, nos preocupa el volumen en que crecen los positivos y que pueden llegar a ser transmisión comunitaria”, ha dicho Vergés, que ha insistido en que “distancia, higiene de manos y mascarillas es imprescindible, y más donde crece la incidencia de forma importante".

"En una semana se han doblado los positivos de 167 a 325 casos, y aumentan las hospitalizaciones, lo que indica que el virus se está transmitiendo. Tenemos que doblar esta curva de Lleida, pero de momento sin plantear este confinamiento de movilidad", ha añadido la consellera.

Vergés ha revelado que mantiene contactos diarios con el gobierno de Aragón, en cuya Franja limítrofe con Cataluña se han detectado varios brotes, y en su contacto de ayer le pidió "que los usuarios de la Franja no vayan al hospital Arnau de Vilanova de Lleida para destensionar el hospital, que vayan a su ambulatorio, pero si necesitan hospital, que vayan al de Barbastro”. En cuanto a los dos brotes detectados en Barcelona, Vergés ha dicho que “no son preocupantes, siempre hemos dicho que habrá brotes, el problema es cuando no controlas la cadena de transmisión y se convierten en transmisión comunitaria".

"Estamos haciendo muy bien el control de los brotes y hemos de ser intensivos en los mensajes, y lo que está pasando en Lleida es un aviso de que no podemos bajar la guardia", ha añadido.

Sobre los ‘rastreadores’ contratados con la filial de Ferrovial en un contrato que Salud quiere rescindir, Vergés ha asegurado que “están haciendo una parte pequeña del circuito de detección de casos e identificación de contactos, la otra parte la hace atención primaria y el trabajo más importante lo hace Salud Pública, le estamos dando máximo apoyo a Lleida desde central”.

Cinco contagios en Madrid

La Comunidad de Madrid ha notificado al Ministerio de Sanidad un brote de Covid-19, con cinco casos de contagio en un entorno laboral en Madrid capital. Todos los enfermos de coronavirus tienen síntomas leves, no han requerido ingreso y están en aislamiento domiciliario. Los afectados tienen entre 18 y 54 años, según ha informado el Gobierno autonómico este viernes en un comunicado de prensa. Se trata del primer brote de estas características detectado y comunicado por la Sanidad madrileña en el que ha sido el epicentro de la pandemia en España.



La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha identificado a sus contactos y ha puesto bajo vigilancia médica a seis empleados de esta empresa y a doce familiares o contactos sociales.

Madrid no ha detallado en qué zona de Madrid capital se ha producido el brote y tampoco ha dado datos del tipo de empresa afectada porque no pueden hacerlo, según han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad. Madrid asegura que ha identificado “con rapidez tanto los casos como a sus contactos” a través de la investigación epidemiológica.



La Comunidad de Madrid anunció ayer que cambiará la forma en la que notifica la localización de los contagios en los municipios de la región y los distritos de la capital, que dejará de ser con actualización diaria y pasará a semanal, informando de los casos detectados en los últimos 14 días cada martes. Además, se incluirán "de forma diferenciada los casos de infección activa de COVID-19, es decir, los que en la fecha presentan síntomas y pueden transmitir la enfermedad".

Más contagios en Santander

La Consejería de Sanidad ha detectado dos contagios más dentro de una misma familia del edificio de la calle Nicolás Salmerón de Santander mientras que uno de los afectados por el brote de coronavirus se ha curado, con lo que el número de positivos se eleva a 15.



Son los resultados de los 97 PCR que se hicieron ayer en el edificio, donde se han repetido las pruebas a todos los vecinos y además se han tomado 50 muestras ambientales de superficies, en las que no se han encontrado vestigios de coronavirus, según ha informado hoy, en rueda de prensa, la directora general de Salud Pública, Paloma Navas. Uno de los infectados en este brote sigue hospitalizado, con un curso leve, y el resto de los contagiados "están bien de salud" y no requieren atención sanitaria, ha explicado.



Según la directora general de Salud Pública, las dos nuevos positivos se han detectado en un mismo núcleo familiar en el que ya había contagiados. "No es un familia nueva y es algo habitual, posiblemente la toma de muestras inicial no fue capaz de identificar virus en estas personas", ha señalado. Desde que se detectó este brote se han realizado cerca de 500 pruebas PCR a vecinos de la calle, comerciantes, en el centro de salud cercano y a contactos estrechos, entre ellos de la empresa donde trabaja uno de los afectados, y hay 119 personas aisladas.



Paloma Navas ha subrayado que el brote, cuyo origen no se ha podido determinar, está controlado, el edificio está desinfectado y es "totalmente seguro" y se puede acudir a los comercios y a los establecimientos de hostelería de la calle con tranquilidad. "Yo voy todas las mañanas a tomar el café", ha apuntado.

Ha afirmado también que lo que ha ocurrido en el edificio de Santander podría haber pasado "en cualquier edificio de cualquier lugar de España" porque estos brotes se producen "por falta de higiene de manos", ha advertido. En las entrevistas a los positivos no se ha podido identificar "un sólo vínculo" que permita determinar cómo se desencadenó este brote y lo probable, a su juicio, es que "convivan distintas vías de transmisión del virus".



Se ha trabajado "en todas las hipótesis posibles", para cerrar cualquier posibilidad que se pudiera estar escapando y se sigue haciendo, ha dicho Navas, que ha informado sobre este nuevo barrido tras presentar una campaña para prevenir contagios impulsada por Cantabria Respira.



El fin de la cuarentena, que con el nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad ha pasado de un periodo de 14 días a 10, se decidirá en función de los resultados del siguiente barrido de pruebas PCR, que determinarán si se alarga, acaba o continúa solo para algunos de los afectados. El medio centenar de muestras del edificio analizadas y que han determinado que es "perfectamente seguro" en el exterior y en el interior se han tomado en zonas comunes, desde barandillas o ascensores a otras "menos aparentes" como los canales de ventilación. Los análisis de los inspectores de Salud Pública también han incluido una muestra aleatoria recogida en los pisos.



Según Navas, ahora en Cantabria se está produciendo un "cribado constante diario" de casos y por eso el de Nicolás Salmerón no es un brote que haya "aparecido" sino que Sanidad lo ha encontrado en esa búsqueda activa, que le permite "actuar con más holgura a la hora de tomar decisiones".



La comunidad autónoma, donde se hacen entre 150 y 200 pruebas diarias de cribado, está en "una situación estable" aunque si se está viendo, ha recordado, un volumen importante de brotes a nivel nacional e internacional que indican que al aumentar el contacto social hay más infecciones y por eso, es necesario extremar las precauciones. "Cantabria sigue siendo un sitio muy seguro, al que hay que venir, y en el que lo que ha sucedido la semana pasada era algo esperable y ante lo que se ha actuado rápidamente", ha añadido.



Preguntada por las imágenes que han circulado de algún local nocturno lleno, ha recordado que existen controles de las fuerzas de seguridad, además de inspecciones para comprobar que se cumplen las normas sanitarias, pero que también es muy importante la colaboración ciudadana, que es "la base" para evitar contagios. Para Navas, si se entra a un local y se comprueba que no se guardan las medidas necesarias, lo mejor y lo más seguro es "darse la vuelta e irse".

El brote de Lugo sigue sumando casos

El brote que se declaró hace unos días en la comarca de A Mariña, en Lugo, sigue sumando nuevos contagios. La Consellería de Sanidade ha informado de que hay 12 nuevos positivos. La cifra de contagiados asciende ya a 59. Hay, además, medio millar de personas que han dado negativo pero están en cuarentena por precaución.

La Plataforma de Vigilancia y Control Epidemiológico y los Servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública del Sergas sigue rastreando los casos de contagio. Se está haciendo pruebas a aquellos sobre los que existe una mínima sospecha. De hecho, en las últimas horas se han podido ver colas de vehículos en el acceso al "Covid-Auto" del hospital de Burela, donde realizan test rápidos a los pacientes sin bajarse de sus coches. Desde que se detectó el primer caso, el pasado 23 de junio en el municipio de Xove, se han realizado más de 900 pruebas PCR en esta área sanitaria.