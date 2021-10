Científicos desarrollan un 'marcapasos' cerebral que ayuda a curar la depresión severa

"Había tocado fondo", comenta Sarah al 'New York Times': "Estaba muy deprimida. No podía verme a mí misma continuando si esto era todo lo que podría hacer, si nunca pudiera ir más allá de esto. No era una vida que mereciera la pena". Así que participó en el estudio con el equipo de la UCSF. El proyecto consistía en investigar métodos de estimulación cerebral profunda que pudieran aliviar los síntomas de la depresión. Sus síntomas cesaron poco tiempo después de ponerse el implante.