Sin embargo no está garantizado que las personas vacunadas no puedan contagiar de la infección, por lo que la idea de una cartilla de vacunación "es prematura, sobre todo para hacer viajes o entrar en espectáculos". Así lo ha señalado del Val, para quien las vacunas no son esterilizantes, es decir, "inmunizan muy bien para proteger el sufrimiento", pero no totalmente para evitar que si una persona vacunada se expone al virus lo multiplique.