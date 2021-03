Margarita del Val se muestra optimista "porque tenemos una vacuna" y "ya vemos cómo funciona"

Sin embargo, Del Val, también recordó que a pesar de que las vacunas "son eficaces y seguras" no protegen contra la infección . Esto significa que las personas vacunadas se pueden infectar y, "aunque sean asintomáticas, son potencialmente contagiosas", ha explicado. En ese sentido, subrayó que "nos quedan todavía varias etapas con las vacunas antes de volver a la normalidad. Lo vemos con más optimismo, pero aún necesitamos tener paciencia ".

La cuarta ola se iniciaría en torno a Semana santa , ha asegurado la investigadora del CSIC, entrevistada por Radio El Respeto, que así lo predijo. Sin embargo, considera que no era difícil prever una nueva oleada, porque "en cuanto se habla de desescalada , unas semanas después empiezan a subir los casos" . " Le pido a la gente que se dé cuenta de eso, que seguimos siendo muchos vulnerables . Espero que gradualmente, cuanto más se retrase la siguiente subida, si la logramos hacer menos empinada, menos personas mayores entrarán en la UCI y habrá menos casos graves, menos muertos".

"No sé cómo va ser esta cuarta ola, pero a mí me gustaría, que se parezca a la de verano, que se caracterizó porque bajó mucho la edad de las personas que se infectaban y no había saturación en los hospitales. Las personas mayores se protegieron muchísimo y se retiraron de la circulación. Fue una oleada de jóvenes. Ojalá la siguiente sea así, porque los mayores estén protegidos por las vacunas".