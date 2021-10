Margarita del Val ve innecesaria una tercera dosis de la vacuna y defiende que al final "todos nos infectaremos"

La viróloga e inmunóloga Margarita del Val se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pandemia, explicando e informando sobre el virus o las vacunas. Ahora, en una entrevista recogida por Canarias7 , no ha dudado en pronunciarse sobre una posible tercera dosis o sobre el fin del coronavirus .

Margarita del Val ha afirmado también que "no hay ninguna razón" para suministrar la tercera dosis de la vacuna contra la covid e "hipervacunar a la población europea", de modo que ha asegurado que es más partidaria de inmunizar al resto del planeta "como a los países latinoamericanos".

Del Val, que ha impartido la primera de las conferencias sobre el SARS CoV-2 del programa de Formación Continuada de la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia, en declaraciones a los periodistas, ha matizado que "quizá la tercera dosis solo se debe destinar a quien no responde bien a la vacuna ".

Según la viróloga e inmunóloga, "no hay ninguna razón para la tercera dosis", ya que es "un exceso de cautela", porque no se ha visto que ha bajado la protección en ningún tramo de edad: "Es la misma, igual de potente que los recién vacunados, para todas las edades, las vacunas están funcionando muy bien, no hay necesidad", ha insistido.