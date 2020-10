Margarita del Val advierte que la tercera ola será más dura por culpa de frío: en casa confinados y con abrigo

"Me temo que vamos a tener que volver al confinamiento domiciliario muy estricto , tal y como estamos y si no hay voluntad de comprender las medidas y de aplicarlas". Es el mensaje de Margarita del Val en sendas entrevistas a Eldiario.es y Todo es Mentira .

Como ya comentó en otra entrevista con Informativos Telecinco , donde ya pronosticó que no nos quitaríamos la mascarilla en dos años, en su opinión, uno de los graves problemas que explica que ahora España esté a la cabeza de los contagios en España ha sido la rápida desescalada, lo que ha provocado que se olviden pronto las medidas de seguridad: "Nos hemos dedicado a la hostelería, a comer, a beber, perdiendo la distancia y quitándonos la mascarilla antes de sentarnos". Porque ese es otro de los graves problemas, el mal uso de la mascarilla en las terrazas, el hecho de compartir platos y cómo no, montar fiestas en casa de más de seis personas que ya están siendo vigiladas por las autoridades cuando debería ser el sentido común el que evitara intervenciones.

"Al virus no lo para nada, solo lo paramos con varias medidas. Si no se paró en verano, que nadie piense que por eso se parará en otoño. Tampoco se va a esperar a la temporada de gripe, que es diciembre, enero y febrero. Va a seguir ahora, y más lanzado", advierte Margarita del Val que considera vital ventilar en esta época del año. Tampoco vendrá mal tener humificadores porque según desvela un estudio japonés la humedad sí es un antídoto contra el virus.

El aire transmite el virus

Madrid ha actuado tarde

Respecto a la polémica en Madrid, la experta cree que "las medidas se tendrían que haber aplicado las medidas a primeros de septiembre. Me parece que llegan tarde y me parecen insuficientes. Si nosotros seguimos con las mismas medidas de verano y nos enfrentamos con ellas al otoño, iremos muy mal". No es partidario del confinamiento total. Del Val es partidaria de medidas concretas como hacer un seguimiento de los casos positivos y de sus contactos, "de aislarlos y facilitarles residencias medicalizadas para que no se queden en casa y contagien a toda la familia porque solo tienen un baño"; de asegurar un transporte público "frecuente y seguro" para todas las personas que tienen un trabajo presencial, o blindar las residencias sin visitas, una medida "muy dura" con consecuencias para la salud mental de los ancianos pero que es "la única manera de protegerles". A su juicio, los confinamientos por áreas o zonas solo son útiles en pueblos pequeños, pero en las grandes ciudades, como Madrid, "creo que el confinamiento no es eficaz aunque considere inevitable en una tercera ola dura.