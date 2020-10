María Jesús Minaya, de 91 años en la primera residencia covid de Madrid: "Me han resucitado"

Manola Hernández, de 88 años, llegó al centro hace siete días desde la pequeña residencia de Alpedrete en la que vive desde hace dos años. "Dijeron que veníamos aquí porque había habido dos casos en la residencia, pero yo me encuentro bien, no tengo fiebre, no he tenido nada, nos hicieron la prueba a todos, así que es que no sé si es que somos positivos o no”, cuenta Manola, que pasa los días dedicada a la mayor de sus aficiones, la lectura, en un centro de mayores que “es un hotel, no es una residencia”.