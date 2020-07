Ponerse la mascarilla por debajo de la nariz facilita el contagio por coronavirus, según prueba un estudio

Aunque la mayoría de la gente se ha acostumbrado a usar la mascarilla en el día a día, no todo el mundo la lleva correctamente . Es fácil ver a personas poniéndosela de babero, como diadema o, sobre todo, por debajo de la nariz . En ese sentido, una nueva investigación publicada en la revista 'Cell' sugiere que cubrirse solo la boca con la mascarilla es prácticamente igual que no llevarla, haciéndola totalmente ineficaz .

Usar correctamente la mascarilla

Además de no dejar expuesta la nariz, hay otras recomendaciones a la hora de usar la mascarilla que nunca está de más recordar. Los expertos sanitarios insisten en que tienen un derecho y un revés. En el caso de las quirúrgicas, las recomendadas para la población en general, la parte oscura va hacia afuera y no debemos tocarla con las manos. Al ponérnosla y quitárnoslas hay que cogerlas por las tiras que enganchan en la oreja y si tienes el pelo largo recogerlo antes en una coleta. No se deben usar más de cuatro horas y no son reutilizables.