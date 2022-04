¿Es efectivo utilizar mascarilla si los que están alrededor no la usan?

El fin de las mascarillas en interiores ha puesto de manifiesto la mejoría de España respecto al coronavirus. Los expertos, no obstante, destacan la importancia de usar el material de prevención en transportes públicos, centros hospitalarios y los trabajos que lo requieran.

Algunos creen que por haber dicho adiós a la mascarilla se ha acabado la covid19, pero no es así. Los datos apuntan además que los contagiados son cada vez más asintomáticos (uno de cada cuatro), por lo que sigue habiendo riesgo de contagio.

La doctora Lakshmi Ganapathi , profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard, cree que no hay que confiarse demasiado en la inmunidad aportada por las infecciones anteriores o las vacunas, ya que las nuevas variantes podrían evadir esta inmunidad, según recoge ' Infobae '.

La mascarilla, además, no solo protege del coronavirus, también evita el contagio de otras enfermedades como la gripe, que ha registrado un aumento de casos este 2022, con una incidencia en algunos momentos por encima del SARS-CoV-2. Quitarnos la mascarilla hará crecer el número de casos de otros virus como el sincitial respiratorio.

No obstante, los análisis también apuntan a que la mascarilla protege a las personas incluso cuando los demás no la llevan puesta. El grado de protección depende de la calidad de la mascarillla y su ajuste, ya que no es lo mismo una higiénica que una FFP2. También influye la ventilación y el tiempo de exposición.