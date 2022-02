Mascarillas en exteriores: los expertos creen que la medida no es útil

El Congreso de los Diputados debe ahora revalidar este martes el real decreto en el que se incluía la medida (aprobado el 23 de diciembre). No obstante, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó que todos los indicadores apuntan a que " hemos doblegado la curva de la sexta ola de la pandemia" , por lo que el escenario de las mascarillas podría cambiar.

PP, Vox, Ciudadanos o PDeCAT, son algunas de las formaciones que se opondrán a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, aunque desde el PSOE, a pesar de que su intención es "revalidarla", no se muestran preocupados ante la posibilidad de que la ley pueda decaer.

Los expertos están divididos con la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Algunos consideran que no se debe imponer e incluso creen que podría retirarse por completo una vez descienda la incidencia acumulada y los contagios diarios.

Para Juan Antonio Sanz Salanova, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores "no tiene ninguna utilidad" , según ha explicado en Informativos Telecinco.

"La evidencia es que los contagios se producen sobre todo en interiores (lugares de ocio, hogar o trabajo)", ha precisado el médico. No obstante, el doctor Sanz Salanova destaca varios matices y apuesta por la responsabilidad de la ciudadanía. " Evitando aglomeraciones, no tiene ningún sentido . Pero hay que diferenciar entre un paseo por el campo o ir por la calle Preciados en rebajas", ha subrayado.

El experto en Medicina Preventiva cree además que todavía es pronto para relajar todas las restricciones , a pesar de estar a favor de retirar la mascarilla en exteriores. "La incidencia todavía es elevada, por lo que es pronto para relajar todas las medidas, y por esto me refiero al control de aforo o la mascarilla en interiores ", ha precisado.

"Creo que no debe ser una cuestión de leyes o multas a la gente por no llevar la mascarilla. Debería ser una cuestión de informar: dar información técnica y contrastada entre profesionales. Así, una vez se llegue a una conclusión, decirlo", ha señalado Xercavins, que también apuesta por no relajar todas las restricciones.