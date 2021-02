Consumo detecta que el 54 % las mascarillas higiénicas no cumplían los requerimientos

Mascarillas sin etiquetado y problemas de salud y seguridad

Los incumplimientos más comunes entre las mascarillas higiénicas fueron que no figura el etiquetado en castellano, ni la composición textil, que hay ausencia de los datos testados o del precio final y por unidad de medida, que no se plasma la advertencia de que este dispositivo no es un producto sanitario, ni un equipo de protección individual o no existen recomendaciones de uso.

Los de las mascarillas EPI fueron la falta autorización temporal, el marcado CE no va acompañado de los cuatro dígitos del organismo notificado o si figura no es uno válido, la presencia de certificados falsos o no válidos, no se informa del riesgo que protege, aparecen símbolos y pictogramas no conformes o no aparece la referencia al Reglamento UE 2016/425.