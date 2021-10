¿Tengo que llevar la mascarilla en el centro de trabajo o no? ¿Pueden los niños ir sin mascarilla en los patios de los colegios ? El paso adelante, en solitario, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la hora de poner fin al uso de las mascarillas en los patios de los colegios siempre que haya distancia de seguridad de 1,5 metros ha provocado que se miren las leyes que regulan su uso. Y hay sorpresas. Porque como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa.

En la mayoría de lugares de trabajo la mascarilla se mantiene obligatoriamente durante toda la jornada laboral, pero la ley 2/2021, la que regula su uso , no obliga a llevarla puesta si hay 1,5 metros entre los trabajadores . Pero una cosa es la ley y otra la realidad. Primero, se deja claro que la norma se modifica sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Y se señala que se debe garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores, pero cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. De lo que se intuye que en el caso de que los trabajadores guarden la distancia social no tendrán que llevar mascarilla. Y ahí está el problema. Porque a no ser que en el trabajo se pueda estar uno ocho horas sentado en su sitio, solo moverse para poder dialogar, reunirse... obligaría a ponerse la mascarilla.