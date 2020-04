Las mascotas sí pueden tener coronavirus pero no contagiarlo, según un estudio

Desde el Servicio Federal de Salud insistieron en que se trataba de una infección del hombre al animal y no viceversa, y que es un caso aislado que no tiene que hacer sembrar el pánico. Aunque hasta el momento la OMS aseguraba que no hay ninguna prueba evidente de que los animales puedan padecer este virus, un estudio de la revista Science asegura que sí que pueden hacerlo, pero que en ningún caso pueden contagiar.