Un médico advierte de otras complicaciones que puede provocar el coronavirus

Otro grupo de personas ha desarrollado pérdida del cabello o alopecia, en su mayoría mujeres. Mejía ha atendido a 23 pacientes con problemas de caída de cabello asociada a coronavirus. Eso no significa que a las personas se les pueda caer solo por el virus, ya que a muchas personas que no tienen COVID-19 se les puede caer por estrés u otras causas. “Los pacientes se pueden curar siempre y cuando se traten la enfermedad a los primeros síntomas, ya he ayudado a más de 300 pacientes a recuperarse de forma domiciliaria”, sentencia el médico en el diario El Heraldo.