Un médico galo revela que en Francia se mueve una nueva cepa de coronavirus

Didier Raoult , microbiólogo francés que dirige el instituto IHU Méditerranée Infection de Marsella , cree haber encontrado la cepa de coronavirus que se está cebando con países como España o Francia, según afirma a The Times . Según el médico galo, esta nueva cepa es “menos peligrosa, pero más contagiosa” que la que tuvimos en los primeros meses del 2020.

Las investigaciones halladas por el equipo de científicos franceses pueden explicar así el gran aumento de casos positivos en Francia o España, así como en otras partes de Europa, pero que a diferencia de los meses de marzo o abril, no han llevado a un número igual de hospitalizaciones como las sufridas entonces.

Aumento preocupante de casos en toda Europa

España no es el único país europeo que se encuentra al límite del colapso por la gran cantidad de casos de coronavirus, países como Francia, Alemania o Inglaterra se encuentran en la misma situación. Durante el fin de semana Francia informó de 13.498 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, mientras que las declaraciones de las autoridades inglesas no son mucho más alentadoras, quienes han asegurado que si no cambian las cosas, se podría llegar a los 50.000 casos diarios de nuevos positivos.