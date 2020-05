El Colegio de Médicos de Madrid asegura que no se dan las condiciones para pasar a la Fase 1

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, cree que no se dan las condiciones óptimas para que la comunidad pase a la fase 1. Sánchez Chillón se ha pronunciado así en unas declaraciones difundidas en redes sociales. "Todavía no estamos preparados para afrontar un nuevo pico si eso ocurriese. Los centros de Atención Primaria todavía no están abiertos el cien por cien, la plantilla está mermada por enfermedad... Es preferible esperar unos días más que tirar por tierra todo lo conseguido con el esfuerzo de la población", ha afirmado.