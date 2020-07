Los MIR de la Comunidad de Madrid inician una huelga indefinida

A ritmo de batucada, con cánticos como "Isabel Ayuso, esto es un abuso", "La vocación no nos da de comer", "Sin convenio no trabajamos" o "Lo llaman formación y no lo es, es explotación, es lo que es", centenares de residentes han protestado camino de la consejería ataviados con batas blancas y con pancartas con mensajes como "MIR=médico low cost" o "Llevo 24 horas trabajando, ¿te atiendo?".