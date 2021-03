Los médicos presionan para que se dé AstraZeneca hasta los 65 años y en Cataluña apoyan hacerlo ya

La peor de las vacunas es la que no se administra

Además, el CGCOM exige a las administraciones que vacunen a los médicos del ámbito privado en las mismas condiciones que a los del sector público y que ésta se produzca en todas las comunidades por igual, algo que, aseguran, "no está ocurriendo y constituye un incumplimiento del protocolo y una clara discriminación". "La peor de las vacunas es la que no se administra, y no debemos mantener unidades en las neveras mientras haya personas sin vacunar", añaden.