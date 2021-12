Comenzamos la semana de Navidad 2021 con una incidencia acumulada creciente y por encima de los 500 casos por cada 100. 000 habitantes en 14 días, según el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Sin embargo, la situación no es la misma que otras veces que hemos llegado a esos niveles de incidencia. ¿Qué está pasando?

Y la situación ha cambiado en varios aspectos. Por un lado, y principal, la vacunación. Las vacunas están ejerciendo un papel muy importante en contener las hospitalizaciones y los fallecidos. Incluso, aunque no es su papel principal, sabemos que también son capaces de disminuir la transmisión.

En los últimos meses hemos escuchado mucho que la incidencia acumulada ya no es el mejor indicador para medir la evolución de la pandemia de covid-19 . Esto se debe al punto que hemos comentado anteriormente: si las vacunas consiguen que la gran mayoría de los casos sean leves , las medidas tendrían que tomarse según la ocupación hospitalaria.

Esta perspectiva de dar más importancia a los datos de ocupación hospitalaria es correcta. Una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100 000 habitantes no tiene el mismo significado ni las mismas consecuencias en diciembre de 2021 que en agosto de 2020. Sin embargo, la frase de “la incidencia ya no sirve como indicador” plantea muchos problemas:

La incidencia nunca ha sido el único indicador sobre el que se tomaban medidas. La mayoría de las intervenciones no farmacológicas siempre se han tomado para evitar el colapso sanitario. El famoso “aplanar la curva” se destinaba a evitar la saturación de los hospitales.



La saturación del sistema sanitario no solo se produce en los hospitales. Incidencias muy altas pueden colapsar (y, de hecho, lo hacen) la atención primaria y los servicios de vigilancia epidemiológica. Las consecuencias de esto pueden ser muy graves, ya que se deja de atender la patología habitual. Si los centros de atención primaria tienen que atender exclusivamente casos leves de covid-19 por una alta incidencia, se abandona el seguimiento del resto de problemas de salud de la comunidad.



Niveles muy altos de transmisión pueden impactar también en los hospitales, tal y como dice el ECDC en su última evaluación de riesgo. Las vacunas disminuyen enormemente las posibilidades de que una persona tenga una enfermedad grave, pero no lo dejan a 0. Y niveles muy altos de transmisión llegarán a las personas más vulnerables.