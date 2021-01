Antes de salir a la calle

Si no te sientes bien, quédate en casa. No visites lugares públicos excepto para recibir atención médica. Evita tomar transporte público si estás enfermo. Si corres un riesgo más alto de una enfermedad grave, evita salir a la comunidad en cuanto sea posible. Es más seguro quedarte en casa. Si las otras personas que viven en tu casa vuelven al trabajo o visitan lugares donde no es posible mantener distancia física, se recomienda que se aíslen de ti.