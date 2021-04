Dos meses en la UCI el alcalde de Albox: “Esto no es una broma, esto es un bicho muy traicionero”

La cuarta ola de la pandemia empieza a coger impulso . La incidencia acumulada registra la mayor subida en veinticuatro horas. Aumenta once puntos con respecto a ayer y llega a los 213 casos por cada cien mil habitantes. Hoy también es el día de la semana que más contagios se han notificado, casi 10.600, situación que sigue repercutiendo en la presión de las ucis.

Dos meses en la UCI

Ahí ha estado ingresado durante casi dos meses al alcalde de Albox, en Almería, quien afirmaba que “esto no es una broma, esto es un bicho muy traicionero”

Noventa y nueve personas han fallecido en las últimas veinticuatro horas y quienes, como Francisco, pueden seguir su recorrido lo hacen a paso lento “ahora no puedo no andar, estoy como un niño chico, aprendiendo a sujetarme” agarrándose de nuevo “no he perdido la ilusión” a la vida.