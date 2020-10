Síntomas de la metatarsalgia

No todos los problemas del pie requieren atención médica. A veces, los pies te duelen después de permanecer de pie durante mucho tiempo o después de un entrenamiento agotador. Sin embargo, no conviene ignorar el dolor de pie si pasan algunos días y no mejora. Habla con tu médico si sientes dolor intenso, con sensación de quemazón, en la bola del pie y no mejora después de cambiarte los zapatos y modificar tus actividades.