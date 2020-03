Adela, Manolo, Sergio, Carmen: el miedo de los que tienen que trabajar y temen contagiar a su familia al llegar a casa

El aplauso que todos los días los españoles regalan desde los balcones es para ellos y la resistencia social para que no todo se venga abajo también. Porque sus trabajos sí que son imprescindibles, ellos no pueden teletrabajar. Algunos se los toman con humor, como los trabajadores de ese supermercado en el que antes de empezar todos cantan 'Resistiré' , porque es lo que hacen cada día. Comenzar el día cantando y bailando sí, poniéndole una sonrosa a la adversidad.

Carmen, camarera, ha perdido a su madre y no sabe si la contagió ella

Pero los hay que también viven con la angustia de llegar a casa y contagiar a los que más quieren. Carmen, camarera de piso en un hotel, perdió anteayer a su madre y no está segura si ella ha sido el foco de infección. Miedo, enojo y angustia atenazan a muchos empleados que no pueden teletrabajar y que corren el riesgo de contraer el COVID-19 y contagiar a las personas con las que conviven.

Trabaja en un gran hotel de la capital. Desde el comienzo de la crisis sanitaria pidió lo necesario para prevenir el virus, pero el riesgo cero "no existe". Las habitaciones "se ventilan bien y se usan líquidos especiales contra las bacterias, pero no deja de ser un momento de riesgo" ya que hay "clientes de compañías aéreas, de trenes de larga distancia, personas de todo el mundo. Nos genera miedo e incertidumbre y se cierran hoteles y haciendo muchos ERTES. Algunos empresarios están abusando de esta situación", añade. Ahora está en cuarentena, pero desde hace semanas evita el contacto con su hermana, que padece asma, y con su hermano, enfermo de corazón.