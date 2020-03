El ‘milagro’ alemán del coronavirus

Dentro de esos datos tan alarmantes se encuentra la excepción de Alemania, a todo el mundo le sorprende cómo el país germano tiene casi 28.000 contagiados por coronavirus, pero el número de fallecidos no supera los 120 . Unos datos sorprendentes en comparación con el resto de Europa.

Tras factores importantes

Otro de los motivos por los que el número de fallecidos es tan bajo es que el gobierno alemán no ha realizado test a los fallecidos que no habían sido diagnosticados, por ello no han engrosado las estadísticas, según afirma UHNoticias.