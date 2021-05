¿Cómo se diferencia la miocarditis de un infarto?

Una investigación española encuentra la forma de agilizar el diagnóstico de la miocarditis

Será posible diagnosticar la miocarditis con un análisis de sangre

Los resultados de esta investigación, en la que han participado pacientes de diferentes países, han sido publicados por la revista The New England Journal of Medicine. El objetivo es agilizar el diagnóstico de la miocarditis -inflamación del corazón- para que esta pueda ser detectada desde cualquier centro de salud o incluso desde una ambulancia.