La misteriosa enfermedad cerebral que provoca alucinaciones y hace ver a los muertos

Se sabe que al menos 48 personas de entre 18 y 84 años en la provincia canadiense se han visto afectadas por NSUE. Una de ellas es Gabrielle Cormier, de 20 años, que era una patinadora artística competitiva con el sueño de convertirse en patóloga. Los síntomas de cansancio, alucinaciones de la estática de la televisión, chocar con cosas, lapsus de memoria y movimientos bruscos involuntarios han obligado a Gabrielle a utilizar un bastón. Gabrielle le contó a 'The New York Times' que "estaba comenzando lo que se supone que es el mejor capítulo de tu vida, y luego desapareció. No sé si moriré o viviré el resto de mi vida con estos síntomas".

Proliferan las teorías de la conspiración

Yvon Godin, alcalde de Bertrand, New Brunswick, dijo en el artículo del New York Times: "La gente está alarmada. Se preguntan: '¿Es ambiental? ¿Es genético? ¿Es pescado o carne de venado? ¿Es otra cosa?' Todos quieren respuestas ". Mientras, los médicos que examinan la enfermedad no se ponen de acuerdo sobre si NSUE es una enfermedad nueva o una enfermedad antigua no identificada, dice ScienceTimes.