Mitos y verdades en las dietas detox

Si hay un criterio claro que comparten los expertos en nutrición es que lo mejor que podemos hacer para mantener un peso adecuado y, sobre todo, una buena salud, es aprender a mantener una alimentación saludable y equilibrada, y convertir ese aprendizaje en hábito, no en excepción. Ponerse ‘a dieta’ no debe convertirse en una rutina que llevemos a cabo puntualmente para deshacer los efectos del daño hecho: lo mejor es no llegar a provocar ese desequilibrio para que no haya nada que ‘reequilibrar’.