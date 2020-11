Los modelos matemáticos reflejan que podría no haber pico en la segunda ola de la pandemia

Las dificultades que encuentran los modelos matemáticos para arrojar predicciones sobre la evolución de la pandemia de coronavirus abren la posibilidad de que no haya pico en la segunda ola. Así lo manifiesta el catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de de Santiago de Compostela (USC) Juan José Nieto Roig: "A lo mejor resulta que no somos capaces de predecir con los modelos matemáticos y computacionales si va a haber un pico en esta segunda ola porque a lo mejor no lo hay; igual hay una serie de casos que se sostienen en el tiempo, se reducen un poco y vuelven a rebrotar".