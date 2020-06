Modificaciones en la nueva normalidad de Galicia: mascarilla en discotecas y aumentos de aforo

El aforo no podrá exceder de los dos tercios, ha recordado además Núñez Feijóo, que ha insistido en la obligatoriedad del uso de la mascarilla en estos locales, a los que ha advertido: "Van a tener una vigilancia especial, ya lo digo". "Si alguna persona va a ir a tomar una copa sin mascarilla ya le digo que mejor no vaya. Mientras bebe no, pero cuando no esté bebiendo, cuando baile, será obligatoria", ha incidido Núñez Feijóo, que ha explicado que la normativa también prevé el cierre de nuevo de estos locales si incumplen las normas.