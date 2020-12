Mónica, sanitaria, se emociona al acordarse de los que no sobrevivieron al vacunarse

Tras recibir sus primeras dosis -en 21 días recibirán un segundo pinchazo- tanto Araceli como Mónica han animado a la población a vacunarse. "A ver si todos nos portamos bien y conseguimos que el virus se nos vaya", ha dicho la nonagenaria, tras asegurar que no ha sentido ningún picor ni molestias cuando le han suministrado la vacuna.

Mónica se ha mostrado orgullosa de que se haya iniciado en España la vacunación y ha lamentado que haya habido muchos ancianos, varios en esta residencia pública, que "no han llegado a tiempo". Mónica ha recordado a los que no han tenido el calor de sus familiares a la hora de morir y también compañeros en su residencia que han fallecido por el covid. Con la voz entrecortada recordaba a cada uno de ellos. Ahora en la residencia de Los Olmos no hay casos pero han vivido de cerca el terror de la enfermedad.