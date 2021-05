A menudo nos golpeamos torpemente y muchas veces ni siquiera nos daríamos cuenta… Si no fuera por el antiestético moratón que sale en la piel. Pero, ¿por qué salen? ¿Te has fijado en que, además, cambian de color a medida que pasa el tiempo? Esto es lo que significan.

¿Por qué cambian de color?

¿Cuándo debe preocuparnos un moratón?

Generalmente no hay de qué preocuparse y un moratón no requerirá intervención médica, pero cuando estos son muy grandes porque se ha liberado mucha sangre hacia nuestra piel (lo cual se hace visible con un hematoma de aspecto más alarmante ), entonces es recomendable ver a un especialista.

Además hay ocasiones en las que no es solo el aspecto de un moratón lo que debe preocuparnos. Si notas entumecimiento en el brazo después de darte un golpe, si dura mucho tiempo (más de dos semanas), si aparece junto a un hueso fracturado o en la cabeza o cuello, si ocasiona discapacidad visual o si no para de crecer a medida que pasan los días, entonces puede ser síntoma de que algo no va bien. También puede manifestar un problema con un órgano interno cuando aparece en el estómago.