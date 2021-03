Jiménez contó a 'La República' que no han recibido respuesta y lamentó que ni la OMS ni los CDC hayan actualizado sus recomendaciones acerca del covid-19, por lo cual tanto él como sus colegas consideran que las personas en primera línea corren mucho riesgo.

Mayor exposición de la necesaria entre el personal sanitario

“Claramente, e l personal sanitario lleva toda la pandemia más expuesto de lo que podría haber estado . Y en varios países muchos han muerto porque no se les ha explicado cómo se les transmite el virus, incluso muchísimos meses después de que ya se ha ido sabiendo”, enfatizó.

Recordó que en abril de 2020 hablaron con la OMS, “aunque estaban totalmente cerrados a ello”. Actualmente, la agencia de Naciones Unidas y los CDC reconocen que el SARS-CoV-2 se transmite por el aire, pero “bajo ciertas condiciones” . El experto señaló que “tanto las recomendaciones de los CDC como de la OMS era que los aerosoles solo eran un peligro cuando se hacían procedimientos de generación de aerosoles, como la intubación , y que en sitios de hospital donde no se hacían estos procedimientos no hacían falta protección de los aerosoles”.

Un “gran error” contra el covid-19

En diciembre de 2020, el trío de especialistas conformado por Michael Klompas, Meghan Baker y Chanu Rhee escribieron en la Journal of the American Medical Association sobre el procedimiento de generación de aerosoles. Se ha documentado que “las intubaciones y extubaciones controladas en pacientes asintomáticos generan una cantidad insignificante de aerosoles ”, explicaron. “Hablar en voz alta, respirar con dificultad y toser producen mucho más”, añadieron.

Incluso sostuvieron que el término procedimiento de generación de aerosoles es “un nombre inapropiado”, porque no es la técnica “lo que aumenta el riesgo, sino la p roximidad sostenida al tracto respiratorio de un paciente muy sintomático ”. Calificaron este hecho como “la paradoja de la intubación” y aclararon que “no es la intubación ‘per se’ lo que genera aerosoles y facilita la transmisión, sino las circunstancias que rodean el procedimiento , incluidos los factores del paciente”.

“Es un gran error”, afirmó Klompas en el diario británico 'The Guardian'. Consultado por La República, Jiménez coincidió con su diagnóstico. “Hace meses que lo venimos diciendo. Hemos visto que esto es erróneo”, puntualizó uno de los autores más citados en el mundo y experto en aerosoles. “Ese nombre es incorrecto, se generan menos aerosoles. Lo que genera más aerosoles es toser o hablar ”.

Además, apuntó que las personas intubadas en UCI son “poco contagiosas para este virus”, mientras que “la gente que es muy contagiosa es la que todavía no tiene síntomas o justo está empezando a tener síntomas”. Opinó que “el error” se genera porque el anterior coronavirus, el SARS (2003), sí era más infeccioso cuando una persona estaba más enferma y no era contagioso cuando no había síntomas. “Les ha costado un año con estos protocolos erróneos”.