Muere Negrito, el primer gato contagiado por coronavirus en España

Investigadores del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han detectado el primer caso de un gato infectado por coronavirus en España. Se llamaba Negrito, tenía cuatro años y se le ha practicado la eutanasia. Ya tenía problemas de salud antes de estar contagiado. Se trata del sexto caso diagnosticado en todo el mundo de un gato con coronavirus. Ya hay claves para proteger a las mascotas del coronavirus que se pueden seguir para prevenir contagios, que por otra parte, no son comunes.

Negrito fue contagiado por su dueño

Pocos animales contagiados en el mundo

No hay casos de gatos que hayan contagiado a humanos

No hay ningún caso conocido de que un gato pueda contagiar a un humano y los casos como este de Negrito en el que ha sido el dueño el que le ha infectado no son muy frecuentes. Lo que no se sabe es si entre mascotas de una misma especie se pueden contagiar el virus.