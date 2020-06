Navarra, cero positivos por coronavirus cuatro meses después

La consejera ha alertado no obstante de que ésta es "una pandemia que por desgracia no ha terminado, que sigue latente, como recuerdan los continuos brotes y amenazas" existentes.

Actualmente, el COVID-19 se encuentra en un momento de baja circulación y solo de forma esporádica, que no obstante puede causar algunos brotes como los detectados la semana precedente y que actualmente parecen estar controlados. A este respecto, hay que reseñar que, después de que los cuatro positivos conocidos ayer no estuvieran relacionados con los brotes de días previos, en las últimas 24 horas no se produjeron nuevos casos, ingresos o fallecidos, una triple circunstancia positiva que no se producía desde el 14 de junio. El descenso en el número de nuevos casos se produce, además, después de una semana en la que la media de positivos ha rondado los nueve diarios.