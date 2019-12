Qué es la niebla mental y cómo combatir la sensación de fatiga permanente

Es normal sentirse tan agotado después de un duro día de trabajo que uno apenas puede decidir qué cenar o qué ver por televisión. Lo que ya no es tan natural es sentirse constantemente fatigado, distraído y de mal humor . Sentir como si una nube deprimente estuviera permanentemente flotando sobre uno impidiéndole pensar con claridad es lo que se conoce como 'niebla mental' . En rigor, no es una enfermedad, sino más bien una serie de síntomas que pueden ser la base de otros trastornos importantes.

Cómo dispersar la niebla mental

Los síntomas de niebla cerebral son fácilmente tratables, siempre que no estén causados por una enfermedad crónica subyacente.

Con respecto a la dieta, hay que controlar la ingesta de azúcar . Es preferible consumir pequeñas cantidades a menudo que mucho azúcar de una sola vez. Además, es recomendable comer alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 , al menos dos o tres veces por semana. Las verduras , por su contenido en antioxidantes, magnesio y vitaminas B, son importantes para la salud cerebral. No olvidar tampoco hidratarse tomando al menos dos litros de agua al día .

Por último, es necesario no dejar que el estrés nos consuma. Es preferible tomarse unos días libres y concentrarse en uno mismo. Tener un hobby o un pasatiempo regular, on incluso probar la meditación, y no tomarse todo tan serio.