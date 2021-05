Los niños que tuvieron coronavirus grave tienen una baja prevalencia de síntomas a largo plazo

Casi un año y medio de estudios científicos desde que comenzó la pandemia de coronavirus no ha dado muchos datos sobre los resultados clínicos de los niños que han pasado la covid-19, particularmente en aquellos con enfermedad leve y asintomática. Ahora, una nueva investigación publicada en The Lancet Child and Adolescent Health y que recoge 'Infobae' sugiere que los chicos que tuvieron coronavirus en forma grave, tienen una baja prevalencia de síntomas a largo plazo.