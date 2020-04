Madrid cambiará el protocolo y no considerará la edad un requisito para la hospitalización

Llevar a una persona de avanzada edad a los hospitales está siendo uno de los dilemas de esta época del coronavirus en la que han muerto ya más de 100.000 personas. El miedo a que fueran los últimos de la fila- la propia comunidad de Madrid aconsejaba no llevarlos a los hospitales para no agravar su situación- provocaba que en muchas casos se acudiera los hospitales cuando poco se podía hacer por el enfermo. Ahora, la Comunidad de Madrid ha cambiado una vez más los protocolos para que la edad no sea un requisito para la hospitalizacion.