El ocio nocturno, en el punto de mira: antes se daba el teléfono para ligar, ahora, para evitar contagios

El sector del ocio nocturno está en el punto de mira. Jóvenes y no tan jóvenes han llegado a la 'nueva normalidad' con el ansia de disfrutar de la noche tras más de tres meses encerrados por el estado de alarma impuesto por la crisis del coronavirus en España.

Los empresarios de la noche temen los cierres

En este debate sobre el ocio nocturno el papel de los empresarios es evidente: no quieren que este sector vuelva a pararse, a pesar de que la curva de contagios no deja de subir. La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que cerrar sus locales no es la solución, y propone más medidas de seguridad para evitar contagios.